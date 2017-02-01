По делу лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" арестованы еще два его сообщника

МОСКВА, 1 февраля. ТАСС/. По делу лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева под стражей находятся ещё два его предполагаемых сообщника - Александр Филинов и Константин Тепляков, обвиняемые в незаконном доступе к компьютерной информации.

"Арест Филинова и Теплякова состоялся еще в ноябре 2016 года. В настоящее время мера пресечения им продлена до апреля", - сообщила ТАСС пресс-секретарь Лефортовского суда Екатерина Краснова.

Она отметила, что 9 февраля Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на продление срока ареста в отношении Филинова.

Аникееву, Филинову и Теплякову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, причинивший крупный ущерб и совершенный организованной группой по предварительному сговору либо лицом с использованием своего служебного положения").

В настоящее время срок ареста Аникеева продлен до 8 марта. Он не стал обжаловать это решение суда.

Хакеры группы "Шалтай-Болтай" публиковали украденную переписку высокопоставленных российских чиновников. Изначально их уголовное дело в СМИ связали с расследованием дела сотрудников ФСБ и менеджера "Лаборатории Касперского", обвиняемых в госизмене. Однако сегодня адвокат одного из фигурантов дела о госизмене Иван Павлов опроверг данную информацию. По его словам, участники дела "Шалтай-Болтай" не связаны с расследованием в отношении его подзащитного и других фигурантов.