В центре Вашингтона перекрыли ряд улиц из-за подозрительного предмета у Белого дома

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов, Борис Макаров/. Ряд улиц в центре Вашингтона были перекрыты из-за обнаружения сотрудниками правоохранительных органов подозрительного предмета вблизи Белого дома.

Как сообщила полиция, информация об обнаружении указанного объекта поступила в районе 11:30 по местному времени (19:30 мск)

По свидетельству корреспондента ТАСС, в настоящее время оцепление снято. О подробностях инцидента пока не сообщается.