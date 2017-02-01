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В центре Вашингтона перекрыли ряд улиц из-за подозрительного предмета у Белого дома

Происшествия
1 февраля, 21:38 UTC+3 ВАШИНГТОН Андрей Шитов, Борис Макаров
О подробностях инцидента пока не сообщается
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ВАШИНГТОН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов, Борис Макаров/. Ряд улиц в центре Вашингтона были перекрыты из-за обнаружения сотрудниками правоохранительных органов подозрительного предмета вблизи Белого дома.

Как сообщила полиция, информация об обнаружении указанного объекта поступила в районе 11:30 по местному времени (19:30 мск)

По свидетельству корреспондента ТАСС, в настоящее время оцепление снято. О подробностях инцидента пока не сообщается.

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