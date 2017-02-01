Два человека застрелены у здания школы в Новом Орлеане

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Два человека были застрелены минувшей ночью перед зданием школы в Новом Орлеане (штат Луизиана). Как сообщила городская полиция в сети микроблогов Twitter, молодой темнокожий мужчина с многочисленными огнестрельными ранениями был обнаружен на лужайке перед зданием учебного заведения, а второй, также с многочисленными ранениями, - в припаркованной рядом машине.

С начала года в Новом Орлеане совершены 22 убийства, в большинстве случаев - с применением огнестрельного оружия. В Балтиморе (штат Мэриленд) в нынешнем году полиция зафиксировала 25 убийств, а в Чикаго (штат Иллинойс) с начала года убиты 55 человек, в том числе 53 - с применением огнестрельного оружия.

"В общенациональном масштабе наблюдается тревожная тенденция, - считает профессор социологии Университета центральной Флориды Джей Корзайн. - Все больше актов насилия происходит в больших городах, все чаще это насилие приводит к человеческим жертвам". По его мнению, "никто сейчас не имеет четкого представления о том, что нужно делать для решения проблемы преступности".