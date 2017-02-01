Два человека застрелены у здания школы в Новом Орлеане

По делу лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" арестованы еще два его сообщникаПроисшествия 1 февраля, 21:34
Форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов стал первой звездой января в НХЛСпорт 1 февраля, 21:23
Посольство РФ назвало норвежских парламентариев "заложниками решений" ЕС о стоп-листахПолитика 1 февраля, 20:56
Футболисты "Зенита" сыграли вничью с "Оддом" в товарищеском матчеСпорт 1 февраля, 20:34
Эксперты не ожидают бурного роста экономики РФ, несмотря на позитивную оценку РосстатаЭкономика и бизнес 1 февраля, 20:33
Бывший адвокат Полонского отсудил у бизнесмена $5 млн в суде ЛондонаПроисшествия 1 февраля, 20:30
Вдова первого президента России впервые зачитала отрывки из своей будущей книги о ЕльцинеНовости Урала 1 февраля, 20:27
AS: "Райо Вальекано" отменил аренду футболиста Зозули из-за недовольства фанатовСпорт 1 февраля, 20:25
Курс на "Барселону": как идет реконструкция стадиона "Динамо"Спорт 1 февраля, 20:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Два человека были застрелены минувшей ночью перед зданием школы в Новом Орлеане (штат Луизиана). Как сообщила городская полиция в сети микроблогов Twitter, молодой темнокожий мужчина с многочисленными огнестрельными ранениями был обнаружен на лужайке перед зданием учебного заведения, а второй, также с многочисленными ранениями, - в припаркованной рядом машине.
С начала года в Новом Орлеане совершены 22 убийства, в большинстве случаев - с применением огнестрельного оружия. В Балтиморе (штат Мэриленд) в нынешнем году полиция зафиксировала 25 убийств, а в Чикаго (штат Иллинойс) с начала года убиты 55 человек, в том числе 53 - с применением огнестрельного оружия.
"В общенациональном масштабе наблюдается тревожная тенденция, - считает профессор социологии Университета центральной Флориды Джей Корзайн. - Все больше актов насилия происходит в больших городах, все чаще это насилие приводит к человеческим жертвам". По его мнению, "никто сейчас не имеет четкого представления о том, что нужно делать для решения проблемы преступности".