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В одной из тюрем штата Делавэр заключенные захватили в заложники охранников

Происшествия
1 февраля, 22:23 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Чрезвычайная ситуация возникла в исправительном учреждении максимально строго режима James T. Vaughn Correctional Center в городе Смирна
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НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Заключенные в одной из тюрем американского штата Делавэр захватили в заложники нескольких охранников этого пенитенциарного учреждения. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, чрезвычайная ситуация возникла в исправительном учреждении максимально строго режима James T. Vaughn Correctional Center  в городе Смирна.

Один из членов местного заксобрания Уильям Карсон сообщил местной радиостанции, что, по его данным, "от трех до пяти сотрудников охраны захвачены в заложники".

Согласно установленным правилам, во всех тюрьмах на территории Делавэра вслед за инцидентом также был объявлен режим ЧП. Представители властей сообщают, что угрозы для общественности нет. Дополнительной информации не приводится.

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