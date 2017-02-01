В одной из тюрем штата Делавэр заключенные захватили в заложники охранников

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НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Заключенные в одной из тюрем американского штата Делавэр захватили в заложники нескольких охранников этого пенитенциарного учреждения. Об этом сообщило агентство Associated Press.
По его данным, чрезвычайная ситуация возникла в исправительном учреждении максимально строго режима James T. Vaughn Correctional Center в городе Смирна.
Один из членов местного заксобрания Уильям Карсон сообщил местной радиостанции, что, по его данным, "от трех до пяти сотрудников охраны захвачены в заложники".
Согласно установленным правилам, во всех тюрьмах на территории Делавэра вслед за инцидентом также был объявлен режим ЧП. Представители властей сообщают, что угрозы для общественности нет. Дополнительной информации не приводится.