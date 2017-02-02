Узники тюрьмы в Делавэре выпустили одного из пяти взятых в заложники охранников

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НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Заключенные американской тюрьмы James T. Vaughn Correctional Center в городе Смирна (штат Делавэр) выпустили одного из пяти охранников, захваченных в среду в заложники. Об этом сообщил прессе официальный представитель Управления полиции штата Ричард Братц.
"Один сотрудник пенитенциарного учреждения был освобожден. Еще четверо остаются у заключенных James T. Vaughn Correctional Center", - сказал он. Братц подтвердил, что освобожденный охранник ранен, однако его жизни ничего не угрожает.
По словам представителя полиции, власти ведут переговоры с целью убедить узников освободить остальных охранников и сдаться.
Бунт в тюрьме максимально строго режима начался утром в среду. Сначала один охранник по рации вызвал немедленное подкрепление. Бросившиеся ему на помощь коллеги были взяты в заложники. Причина ЧП и требования заключенных пока не уточняются.