СМИ: узники тюрьмы в Делавэре недовольны действиями Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Заключенные американской тюрьмы James T. Vaughn Correctional Center в городе Смирна (штат Делавэр), захватившие в заложники охранников, требуют улучшения условий содержания, реформы пенитенциарной системы страны и недовольны действиями президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила в среду газета News Journal со ссылкой на информацию, полученную по телефону от двух человек, включая невесту одного из узников.

Источники, не раскрывая своих имен, изложили поочередно требования и причины недовольства участников бунта.

"Неквалифицированные приговоры, притеснения заключенных, Дональд Трамп и все, что он творит. Мы знаем, что для нас все будет только хуже. У нас есть требования, на которые вам следует обратить внимание. Прежде всего, мы хотим получать образование, программу реабилитации, рассчитанную на всех", - сказали источники.

Бунт в тюрьме максимально строго режима начался утром в среду. Сначала один охранник по рации вызвал немедленное подкрепление. Бросившиеся ему на помощь коллеги были взяты в заложники. Один из них был позднее освобожден.

James T. Vaughn Correctional Center была построена в 145 км восточнее столицы США в 1971 году. Тюрьма рассчитана на 2,5 тысячи заключенных, отбывающих наказание за тяжкие преступления, в том числе приговоренных к смертной казни. В крыле максимально строгого режима, где произошел бунт, содержатся около 100 узников.