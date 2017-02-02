Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: узники тюрьмы в Делавэре недовольны действиями Трампа

Происшествия
2 февраля, 4:20 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
По словам источников полиции штата, заключенные требуют улучшений условий содержания и реформы пенитенциарной системы страны
Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Заключенные американской тюрьмы James T. Vaughn Correctional Center в городе Смирна (штат Делавэр), захватившие в заложники охранников, требуют улучшения условий содержания, реформы пенитенциарной системы страны и недовольны действиями президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила в среду газета News Journal со ссылкой на информацию, полученную по телефону от двух человек, включая невесту одного из узников.

Источники, не раскрывая своих имен, изложили поочередно требования и причины недовольства участников бунта.

"Неквалифицированные приговоры, притеснения заключенных, Дональд Трамп и все, что он творит. Мы знаем, что для нас все будет только хуже. У нас есть требования, на которые вам следует обратить внимание. Прежде всего, мы хотим получать образование, программу реабилитации, рассчитанную на всех", - сказали источники.

Бунт в тюрьме максимально строго режима начался утром в среду. Сначала один охранник по рации вызвал немедленное подкрепление. Бросившиеся ему на помощь коллеги были взяты в заложники. Один из них был позднее освобожден.

James T. Vaughn Correctional Center была построена в 145 км восточнее столицы США в 1971 году. Тюрьма рассчитана на 2,5 тысячи заключенных, отбывающих наказание за тяжкие преступления, в том числе приговоренных к смертной казни. В крыле максимально строгого режима, где произошел бунт, содержатся около 100 узников.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
8
В Омске горит цех по производству пиломатериалов
13
В Амурском заливе горит брошенное судно Yeruslan
10
"Огненная пустыня": пожары уничтожили город в Чили
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
"Зеленый свет" "зеленой" экономике: Россия на пути к устойчивому развитию
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Савченко назвала Порошенко врагом украинского народа
2
В отношении водителя Toyota после ДТП в Новой Москве возбуждено дело
3
Глава ФСБ поручил установить пограничную зону в приграничных с Белоруссией регионах РФ
4
Минобороны РФ выразило протест военному атташе Украины из-за действий украинского Ан-26
5
Постпред Украины при ООН: Вашингтон пообещал Киеву, что не признает Крым частью РФ
6
WSJ: НАТО передумала обсуждать с Киевом систему ПРО
7
Новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон приведен к присяге
Темы дня
Реклама