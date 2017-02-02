Подозреваемому в убийстве сотрудника Росгвардии в Забайкалье грозит пожизненное заключение

ЧИТА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. СК завершил расследование уголовного дела жителя Забайкальского края Михаила Березина, подозреваемого в убийстве сотрудника Росгвардии. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщил журналистам пресс- секретарь регионального СУ СКР Егор Марков.

"Следователи провели комплекс действий для сбора доказательств. Проведена судебная психиатрическая экспертиза, по выводам который Березин признан способным отдавать отчет своим действиям. Следователи собрали доказательственную базу, прокурор утвердил обвинительное заключение. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд", - сказал Марков.

По версии следствия, в ноябре 2016 года в поселке Карымское Березин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из охотничьего ружья застрелил сотрудника Росгвардии и ранил его коллегу.

В ноябре 2016 года сотрудники вневедомственной охраны выехали по сообщению об угрозе убийством жителю поселка Карымское. На месте происшествия сотрудники Росгвардии обнаружили 30-летнего мужчину с ружьем в руках. В ответ на просьбу сотрудников положить оружие мужчина несколько раз выстрелил из гладкоствольного охотничьего ружья. В результате от полученного ранения на месте погиб 27-летний сотрудник Росгвардии - водитель группы задержания, а 34-летний старший группы был ранен в руку. После этого злоумышленник, бросив ружье, скрылся с места происшествия.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов"). Спустя неделю Березин сдался правоохранительным органам.

Суд заключил Березина под стражу. В ходе предварительного расследования он полностью признал свою вину.