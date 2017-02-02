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Подозреваемому в убийстве сотрудника Росгвардии в Забайкалье грозит пожизненное заключение

Происшествия
2 февраля, 3:58 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов
Ранее Михаил Березин полностью признал свою вину
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ЧИТА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. СК завершил расследование уголовного дела жителя Забайкальского края Михаила Березина, подозреваемого в убийстве сотрудника Росгвардии. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщил журналистам пресс- секретарь регионального СУ СКР Егор Марков.

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"Следователи провели комплекс действий для сбора доказательств. Проведена судебная психиатрическая экспертиза, по выводам который Березин признан способным отдавать отчет своим действиям. Следователи собрали доказательственную базу, прокурор утвердил обвинительное заключение. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд", - сказал Марков.

По версии следствия, в ноябре 2016 года в поселке Карымское Березин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из охотничьего ружья застрелил сотрудника Росгвардии и ранил его коллегу.

В ноябре 2016 года сотрудники вневедомственной охраны выехали по сообщению об угрозе убийством жителю поселка Карымское. На месте происшествия сотрудники Росгвардии обнаружили 30-летнего мужчину с ружьем в руках. В ответ на просьбу сотрудников положить оружие мужчина несколько раз выстрелил из гладкоствольного охотничьего ружья. В результате от полученного ранения на месте погиб 27-летний сотрудник Росгвардии - водитель группы задержания, а 34-летний старший группы был ранен в руку. После этого злоумышленник, бросив ружье, скрылся с места происшествия.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов"). Спустя неделю Березин сдался правоохранительным органам.

Суд заключил Березина под стражу. В ходе предварительного расследования он полностью признал свою вину.

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