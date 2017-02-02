На Колыме объявлено штормовое предупреждение из-за циклона

МАГАДАН, 2 февраля. /ТАСС/. Очередной циклон подошел к Магаданской области, в регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщается на сайте правительства региона.

"По данным синоптиков, днем 2 февраля в городе Магадане и ряде районов ожидается метель, ветер, порывы которого будут достигать 27 метров в секунду. В Хасынском, Ягоднинском, Тенькинском, Среднеканском, континентальной части Северо-Эвенского и Омсукчанского городских округов ожидается сильный снег (6-19 мм за 12 часов и менее)", - говорится в сообщении.

В связи с непогодой спасатели предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций. Возможны повреждения линий электропередачи и связи, образование снежных заносов на дорогах, нарушение автомобильного сообщения.

Министерству дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области рекомендовано усилить контроль за состоянием автодорог. Главы городских округов должны донести информацию о непогоде до населения, организовать эффективное взаимодействие руководителей предприятий жизнеобеспечения на местах.