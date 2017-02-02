В Восточном Китае обрушились три пятиэтажных дома

ШАНХАЙ, 2 февраля. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Обрушение трех пятиэтажных жилых домов произошло в китайском городе Вэньчжоу (восточная провинция Чжэцзян). Как сообщает агентство Синьхуа, под завалами могло оказаться много людей.

На месте аварии ведутся поисково-спасательные работы. О причинах обрушения строений информации не поступало.