В Восточном Китае обрушились три пятиэтажных дома

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ШАНХАЙ, 2 февраля. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Обрушение трех пятиэтажных жилых домов произошло в китайском городе Вэньчжоу (восточная провинция Чжэцзян). Как сообщает агентство Синьхуа, под завалами могло оказаться много людей.
На месте аварии ведутся поисково-спасательные работы. О причинах обрушения строений информации не поступало.