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В Восточном Китае обрушились три пятиэтажных дома

Происшествия
2 февраля, 5:45 UTC+3 ШАНХАЙ /Корр. ТАСС, Иван Каргапольцев
По данным агентства Синьхуа, под завалами могло оказаться много людей
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ШАНХАЙ, 2 февраля. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Обрушение трех пятиэтажных жилых домов произошло в китайском городе Вэньчжоу (восточная провинция Чжэцзян). Как сообщает агентство Синьхуа, под завалами могло оказаться много людей.

На месте аварии ведутся поисково-спасательные работы. О причинах обрушения строений информации не поступало.

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