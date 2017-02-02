СМИ: два пассажирских самолета едва не столкнулись на взлете в Нью-Дели

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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 февраля. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Утренний плотный туман едва не стал причиной большой трагедии в аэропорту индийской столицы. Как сообщает телеканал NDTV, самолеты авиакомпаний IndiGo и Jet Airways едва не столкнулись на взлетно-посадочной полосе при разгоне.
По данным администрации международного аэропорта имени Индиры Ганди, в 5:40 утра самолет IndiGo с 81 пассажиром на борту в условиях видимости в пределах всего 125 метров при разбеге проскочил осевую линию своей полосы. Он попал в другой коридор, по которому двигался на взлет лайнер Jet Airways со 142 пассажирами. Благодаря тому, что второй самолет только начинал движение, пилотам Jet Airways удалось затормозить и отвести воздушное судно в сторону, чтобы избежать столкновения.
В результате происшествия никто не пострадал, однако оно привело к задержке множества рейсов. Оба пилота IndiGo отстранены от полетов на период проведения следствия.
Это уже не первый такой случай с пилотами IndiGo за последнее время. Аналогичное ЧП произошло в конце декабря в том же аэропорту. Тогда тоже удалось избежать столкновения, но с лайнером авиакомпании SpiceJet.