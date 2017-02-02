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Главу отделения "Мемориал" в Карелии проверят на вменяемость по делу о детской порнографии

Происшествия
2 февраля, 9:26 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов
По версии следствия, Юрий Дмитриев с 2012 по 2015 годы фотографировал для изготовления порноматериалов обнаженную приемную дочь 2005 года рождения
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ПЕТРОЗАВОДСК, 2 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза назначена главе карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" 61-летнему Юрию Дмитриеву, который обвиняется в изготовлении порноматериалов с участием приемной дочери. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Следственном управлении СК РФ по Карелии.

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"Дмитриеву назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза", - сказал представитель пресс-службы Виталий Коновалов, не уточнив других подробностей.

Дмитриев обвиняется ст. 242.2 УК РФ ("Фотосъемка в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, в целях изготовления порнографических материалов"). По версии следствия, Дмитриев с 2012 по 2015 годы неоднократно фотографировал обнаженную приемную дочь 2005 года рождения, с которой проживал совместно, для изготовления порноматериалов.

Адвокат Виктор Ануфриев сообщил ТАСС, что Дмитриев не изготавливал порноматериалы, а раз в месяц фотографировал девочку для наблюдения ее физического развития. Снимки хранил на своем компьютере, нигде не публикуя. По его словам, когда девочка подросла, Дмитриев перестал ее снимать. В 2015 году сделал пару фотографий, а 2016 году - ни одного, добавил защитник.

Петрозаводский городской суд в декабре 2016 года арестовал Дмитриева до 13 февраля . Предъявленное обвинение он назвал "сюрреализмом". Свою вину Дмитриев не признает, так как, по его заявлению, "никаких противозаконных действий в отношении ребенка никогда не совершал".

Сразу после ареста в защиту Дмитриева выступил Союз журналистов Карелии, который направил открытое письмо руководителям силовых ведомств республики с просьбой сделать процесс над правозащитником "открытым, настолько, насколько это возможно".

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