Предполагаемым виновником ДТП с восемью погибшими в Москве оказался гражданин Киргизии

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Водитель автомобиля Toyota, совершивший накануне лобовое столкновение с микроавтобусом в Москве, в результате которого погибли восемь человек, является гражданином Киргизии. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

"Водитель минивэна Toyota - гражданин Киргизии. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии. У него черепно-мозговая травма, сочетанные травмы и компрессионный перелом грудного отдела позвоночника. Еще трое пострадавших также находятся в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

По его данным, из погибших в минивэне - двое граждан Таджикистана и трое граждан Узбекистана. Неопознанными пока остаются два пассажира из микроавтобуса УАЗ.

Накануне около 15:00 мск на Варшавском шоссе при движении в сторону области возле деревни Коротыгино произошло ДТП с участием автомобиля марки Toyota и микроавтобуса, который впоследствии загорелся. В результате ДТП погибли восемь человек, четверо госпитализированы.

В отношении водителя Toyota - предполагаемого виновника ДТП - полиция возбудила уголовное дело по ч. 5 с. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").