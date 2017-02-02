Предполагаемым виновником ДТП с восемью погибшими в Москве оказался гражданин Киргизии

Лебедев: результаты вскрытия пробы "Б" не доказывают вины ПоветкинаСпорт 2 февраля, 10:23
Альтернативные допинг-тесты Поветкина дали отрицательный результатСпорт 2 февраля, 10:08
Отечественные коляски для инвалидов обошлись бюджету дороже импортныхОбщество 2 февраля, 10:08
Йоханесс Бе назвал глупостью включение Логинова в состав сборной России по биатлонуСпорт 2 февраля, 10:06
Фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" продолжит свою работу до конца зимыМосква 2 февраля, 10:04
Третьяковская галерея примет 18 шедевров византийского искусства из ГрецииКультура 2 февраля, 9:51
Допинг-проба "Б" боксера Поветкина дала положительный результатСпорт 2 февраля, 9:51
Офисы банка "Енисей" в Красноярске работают после отключения от системы БЭСПСибирь 2 февраля, 9:47
Такси в Москве за три года подешевело на третьМосква 2 февраля, 9:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Водитель автомобиля Toyota, совершивший накануне лобовое столкновение с микроавтобусом в Москве, в результате которого погибли восемь человек, является гражданином Киргизии. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.
"Водитель минивэна Toyota - гражданин Киргизии. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии. У него черепно-мозговая травма, сочетанные травмы и компрессионный перелом грудного отдела позвоночника. Еще трое пострадавших также находятся в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.
По его данным, из погибших в минивэне - двое граждан Таджикистана и трое граждан Узбекистана. Неопознанными пока остаются два пассажира из микроавтобуса УАЗ.
Накануне около 15:00 мск на Варшавском шоссе при движении в сторону области возле деревни Коротыгино произошло ДТП с участием автомобиля марки Toyota и микроавтобуса, который впоследствии загорелся. В результате ДТП погибли восемь человек, четверо госпитализированы.
В отношении водителя Toyota - предполагаемого виновника ДТП - полиция возбудила уголовное дело по ч. 5 с. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").