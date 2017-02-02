Сбой на серой ветке московского метро связан с инцидентом с пассажиром

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Сбой в движении поездов произошел в четверг на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро . Об этом столичная подземка сообщает в своем микроблоге в Twitter.

"10:05, Серпуховско-Тимирязевская линия. Увеличены интервалы движения на северном участке линии из-за инцидента с пассажиром", - говорится в сообщении.

Движение от станции "Бульвар Дмитрия Донского" до станции "Отрадное" осуществляется в штатном режиме. Специалисты метрополитена предпринимают меры для скорейшего восстановления движения на линии.

10:05 Серпуховско-Тимирязевская линия. Увеличены интервалы движения на северном участке линии из-за инцидента с пассажиром. — Московское метро (@MetroOperativno) 2 февраля 2017 г.