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Сбой на серой ветке московского метро связан с инцидентом с пассажиром

Происшествия
2 февраля, 10:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС
Движение от станции "Бульвар Дмитрия Донского" до станции "Отрадное" осуществляется в штатном режиме
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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Сбой в движении поездов произошел в четверг на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро . Об этом столичная подземка сообщает в своем микроблоге в Twitter.

"10:05, Серпуховско-Тимирязевская линия. Увеличены интервалы движения на северном участке линии из-за инцидента с пассажиром", - говорится в сообщении.

Движение от станции "Бульвар Дмитрия Донского" до станции "Отрадное" осуществляется в штатном режиме. Специалисты метрополитена предпринимают меры для скорейшего восстановления движения на линии.

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