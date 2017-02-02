Движение поездов на серой ветке метро Москвы восстановлено

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Движении поездов на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, прерванное ранее из-за инцидента с пассажиром, восстановлено и в данный момент входит в график. Об этом столичная подземка сообщает в своем микроблоге в сети Twitter.

"Серпуховско-Тимирязевская линия. Движение поездов на участке от станции "Отрадное" до станции "Алтуфьево" восстановлено и входит в график", - говорится в сообщении.

Ранее были увеличены интервалы движения на северном участке линии из-за инцидента с пассажиром. Поезда не ходили от станции "Отрадное" до станции "Алтуфьево".