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Движение поездов на серой ветке метро Москвы восстановлено

Происшествия
2 февраля, 10:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС
Ранее были увеличены интервалы движения на северном участке линии из-за инцидента с пассажиром
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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Движении поездов на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, прерванное ранее из-за инцидента с пассажиром, восстановлено и в данный момент входит в график. Об этом столичная подземка сообщает в своем микроблоге в сети Twitter.

"Серпуховско-Тимирязевская линия. Движение поездов на участке от станции "Отрадное" до станции "Алтуфьево" восстановлено и входит в график", - говорится в сообщении.

Ранее были увеличены интервалы движения на северном участке линии из-за инцидента с пассажиром. Поезда не ходили от станции "Отрадное" до станции "Алтуфьево".

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