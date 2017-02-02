В Лондоне 25 февраля начнутся слушания по делу экс-замдиректора "Аэрофлота" и Березовского

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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Высокий суд Лондона 25 февраля начнет рассмотрение по существу иска авиакомпании "Аэрофлот" к ныне покойному Борису Березовскому и бывшему заместителю генерального директора "Аэрофлота" Николаю Глушкову о компенсации около $123 млн, похищенных в результате их мошеннических действий. Об этом в четверг на заседании Савеловского суда Москвы сообщил представитель авиакомпании.
Савеловский суд рассматривает уголовное дело в отношении Глушкова по обвинению в хищении около $123 млн у "Аэрофлота". Юристы российской авиакомпании пояснили, что обратились с исками о возмещении ущерба в Савеловский суд, а также в Высокий суд Лондона. "Именно решение российского суда позволяет "Аэрофлоту" рассчитывать на частичную компенсацию ущерба в связи с тем, что российские правоохранительные органы сумели применить обеспечительные меры к имуществу Глушкова, тогда как в Великобритании этого не сделано", - пояснил представитель "Аэрофлота".
Представители "Аэрофлота" уточнили, что в Лондоне прошел ряд технических заседаний, а на 25 февраля запланировано первое слушание по существу.
Российское следствие обвиняет Глушкова, отвечавшего в конце 90-х годов за финансовую деятельность авиакомпании, в мошенническом хищении около $123 млн. Судебный процесс в его отношении проходит в заочной форме, поскольку он давно покинул РФ и проживает в Великобритании.
Савеловский суд ранее удалялся на вынесение приговора Глушкову, но в день, когда было назначено оглашение приговора, суд вернул дело на стадию слушаний. В рамках возобновленного производства суд в четверг допросил представителей потерпевшей стороны. Завершив допрос, суд перенес заседание на 3 марта.