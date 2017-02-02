За последние полтора года МВД РФ предотвратило ущерб от кибератак более чем на 3 млрд руб.

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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. МВД РФ за последние полтора года пресекло ущерб от киберпреступлений более чем на 3 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил начальник Бюро специальных технических мероприятий МВД России Алексей Мошков.
"За последние полтора года сотрудники управления "К" МВД РФ предотвратили хищение из российских банков на общую сумму более 3 млрд рублей, а также пресекли деятельность двух преступных групп, атаковавших учреждения кредитно-финансовой сферы", - сказал он в ходе 19-го Национального форума информационной безопасности "Инфофорум2017".