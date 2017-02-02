В центре Москвы обнаружено тело женщины со следами укусов собак

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели пожилой женщины, найденной в Басманном районе Москвы на территории, прилегающей к зданию Министерства спорта РФ.

Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления РФ по Москве Юлия Иванова, "сегодня на территории одного из государственных учреждений на улице Казакова в Москве обнаружено тело женщины 1937 года рождения. При визуальном осмотре на ее теле обнаружены множественные рваные раны, характерные при нападении собак".

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. "В рамках расследования уголовного дела следствие проверит правила содержания четырех собак, которые использовались ЧОПом для охраны территории", - сообщила представитель ГСУ.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, опрашивают возможных очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза.