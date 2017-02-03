Суд проверит законность перевода Дадина из карельской колонии в алтайскую

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит иск Ильдара Дадина на действия сотрудников ФСИН России из-за перевода его из карельской колонии в колонию в Алтайском крае. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.
В своем иске Дадин просит признать решения ФСИН о его этапировании в Алтайский край не соответствующим Европейской конвенции о защите прав и основных свобод человека.
В декабре 2015 года Басманный суд Москвы признал Дадина виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста (6 и 23 августа, 13 сентября, 5 декабря 2014 года). Дадин стал первым осужденным к лишению свободы по статье 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий"). Он был приговорен судом к трем годам лишения свободы, в марте 2016 года приговор смягчили, сократив срок до двух с половиной лет.
Осенью 2016 года СМИ опубликовали письмо Дадина, в котором он заявлял о пытках и издевательствах в колонии в Карелии, где он отбывал наказание. Независимые врачи, обследовавшие осужденного, не нашли у него признаков травм, следователи также сообщили, что не обнаружили подтверждений применения к Дадину физического насилия в колонии. Позднее стало известно, что после проверки Дадин переведен в исправительную колонию в Алтайском крае.