Лайнер компании WestJet вернулся в аэропорт Калгари из-за задымления в кабине пилотов

ОТТАВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Пассажирский самолет канадской авиакомпании WestJet вернулся в аэропорт Калгари (провинция Альберта) сразу после вылета из-за задымления в кабине пилотов. Об этом сообщил телеканал CTV.

Пилоты обнаружили дым в кабине спустя несколько минут после взлета и сразу запросили экстренную посадку. Boeing 737 приземлился штатно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Сколько человек находились на борту авиалайнера, не сообщается. Причины задымления выясняются.

Борт следовал из Калгари в американский Финикс (штат Аризона). Пассажиры в ближайшее время вылетят в США новым бортом компании WestJet.