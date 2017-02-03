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Лайнер компании WestJet вернулся в аэропорт Калгари из-за задымления в кабине пилотов

Происшествия
3 февраля, 2:11 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев
Boeing 737 приземлился штатно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал
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ОТТАВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Пассажирский самолет канадской авиакомпании WestJet вернулся в аэропорт Калгари (провинция Альберта) сразу после вылета из-за задымления в кабине пилотов. Об этом сообщил телеканал CTV.

Пилоты обнаружили дым в кабине спустя несколько минут после взлета и сразу запросили экстренную посадку. Boeing 737  приземлился штатно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Сколько человек находились на борту авиалайнера, не сообщается. Причины задымления выясняются.

Борт следовал из Калгари в американский Финикс (штат Аризона). Пассажиры в ближайшее время вылетят в США новым бортом компании WestJet.

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