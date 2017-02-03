Parisien: пять человек пострадали в результате взрыва газа в пригороде Парижа

ПАРИЖ, 3 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Пять человек пострадали в четверг в результате взрыва баллона с газом в одном из пригородов Парижа. По данным газеты Le Parisien, по меньшей мере один из них находится в критическом состоянии.

Всем пострадавшим оказана срочная медицинская помощь.

Инцидент произошел в городке Нуази-ле-Гран к востоку от Парижа. Причиной инцидента стал самопроизвольный взрыв неисправного баллона с газом в одной из торговых точек. На месте работают спасатели и пожарные.