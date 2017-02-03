СМИ: спасатели в КНР нашли под завалами рухнувшего дома еще двух человек

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ШАНХАЙ, 3 февраля. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Спасателям удалось извлечь еще двух человек из-под завалов рухнувшего жилого дома в Восточном Китае. Об этом сообщает информационный портал Sina.
Несколько секций пятиэтажного жилого дома обрушились в четверг утром в деревне Дахуэй уезда Вэньчэн города Вэньчжоу (провинция Чжэцзян). В результате девять человек оказались под завалами. Согласно последним официальным данным, жертвами обрушения стали пять человек, 63-летнюю женщину, которая сделала телефонный звонок, находясь под завалами, удалось спасти.
Еще два человека, которые этой ночью были извлечены на поверхность, доставлены в больницу. Об их состоянии информации не поступало.
Спасательные работы осложняются тем, что часть рухнувших домов прилегает к стоящим рядом жилым строениям. О причинах обрушения информации пока нет. На месте продолжаются работы по разбору завалов и поиску выживших.