СМИ: спасатели в КНР нашли под завалами рухнувшего дома еще двух человек

ШАНХАЙ, 3 февраля. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Спасателям удалось извлечь еще двух человек из-под завалов рухнувшего жилого дома в Восточном Китае. Об этом сообщает информационный портал Sina.

Несколько секций пятиэтажного жилого дома обрушились в четверг утром в деревне Дахуэй уезда Вэньчэн города Вэньчжоу (провинция Чжэцзян). В результате девять человек оказались под завалами. Согласно последним официальным данным, жертвами обрушения стали пять человек, 63-летнюю женщину, которая сделала телефонный звонок, находясь под завалами, удалось спасти.

Еще два человека, которые этой ночью были извлечены на поверхность, доставлены в больницу. Об их состоянии информации не поступало.

Спасательные работы осложняются тем, что часть рухнувших домов прилегает к стоящим рядом жилым строениям. О причинах обрушения информации пока нет. На месте продолжаются работы по разбору завалов и поиску выживших.