Семь человек пострадали в результате ДТП с маршруткой в Чите

ЧИТА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Маршрутное такси врезалось в опору линии электропередачи в Чите, пострадали водитель и шесть пассажиров, сообщила пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

"Водитель не справился с рулевым управлением и допустил наезд на препятствие - опору линии электропередачи", - сказали в пресс-службе, добавив, что авария произошла в четверг вечером.

В результате трое пострадавших, в том числе водитель, госпитализированы. Угрозы их жизни нет.

По факту ДТП проводится проверка. Установлено, что водитель маршрутной "Газели" был трезв, имеет водительский стаж более 30 лет и в течение года к административной ответственности не привлекался.