Двое детей погибли от отравления угарным газом на Алтае

Марло стал 17-м игроком в истории НХЛ, забросившим 500 шайб в составе одного клубаСпорт 3 февраля, 7:20
"Тампа" уступила "Оттаве" в матче НХЛ, Василевский пропустил четыре шайбыСпорт 3 февраля, 6:39
Биатлонный центр построят на Сахалине к осени 2017 годаСпорт 3 февраля, 6:19
Чуркин: Киев ведет конфликт в Донбассе к обострению для отказа от "Минска-2"Политика 3 февраля, 6:07
Дебютный гол Нестерова не спас "Монреаль" от проигрыша "Филадельфии" в НХЛСпорт 3 февраля, 5:55
При обрушении жилого дома в Китае погибли семь человекПроисшествия 3 февраля, 5:31
Россиянки победили американок в стартовом матче на этапе Мировой серии по регби-7Спорт 3 февраля, 5:26
Илон Маск с бизнесменами предложат Трампу изменить иммиграционную политикуМеждународная панорама 3 февраля, 5:15
Промоутер боксера Бетербиева выиграл торги на бой с БарреройСпорт 3 февраля, 5:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БАРНАУЛ, 3 февраля. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Уголовное дело возбуждено в Тальменском районе Алтайского края по факту смерти двух малолетних детей в результате отравления угарным газом при пожаре, сообщили в СУ СК по региону.
"В одном из домов села Ларичиха Тальменского района произошел пожар, при тушении которого обнаружены тела двух малолетних детей с признаками отравления угарным газом. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления - причинение смерти по неосторожности двум лицам", - сказали в ведомстве, отметив, что пожар произошел накануне.
По предварительным данным, брат с сестрой находились дома одни, а причиной возгорания стала неисправная электрическая проводка. Проводятся судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.