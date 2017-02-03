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Двое детей погибли от отравления угарным газом на Алтае

Происшествия
3 февраля, 6:41 UTC+3 БАРНАУЛ /Корр. ТАСС, Ксения Шубина
Возбуждено уголовное дело
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БАРНАУЛ, 3 февраля. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Уголовное дело возбуждено в Тальменском районе Алтайского края по факту смерти двух малолетних детей в результате отравления угарным газом при пожаре, сообщили в СУ СК по региону.

"В одном из домов села Ларичиха Тальменского района произошел пожар, при тушении которого обнаружены тела двух малолетних детей с признаками отравления угарным газом. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления - причинение смерти по неосторожности двум лицам", - сказали в ведомстве, отметив, что пожар произошел накануне.

По предварительным данным, брат с сестрой находились дома одни, а причиной возгорания стала неисправная электрическая проводка. Проводятся судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

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