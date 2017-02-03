Двое детей погибли от отравления угарным газом на Алтае

БАРНАУЛ, 3 февраля. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Уголовное дело возбуждено в Тальменском районе Алтайского края по факту смерти двух малолетних детей в результате отравления угарным газом при пожаре, сообщили в СУ СК по региону.

"В одном из домов села Ларичиха Тальменского района произошел пожар, при тушении которого обнаружены тела двух малолетних детей с признаками отравления угарным газом. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления - причинение смерти по неосторожности двум лицам", - сказали в ведомстве, отметив, что пожар произошел накануне.

По предварительным данным, брат с сестрой находились дома одни, а причиной возгорания стала неисправная электрическая проводка. Проводятся судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.