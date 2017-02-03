Самолет МЧС России защитил от пожаров в Чили пять населенных пунктов

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Самолет МЧС России Ил-76 за время своей работы в Чили защитил от пожаров пять населенных пунктов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Ил-76 прибыл в Чили по просьбе чилийской стороны 30 января. "За это время работы он совершил 13 вылетов на тушение пожаров, сбросив на горящие леса 546 тонн воды. Благодаря действиям российских летчиков не допущено распространение огня в сторону пяти населенных пунктов - Портосуэло, Навидад, Консепсьон, Сан Хавьер и Сан Хуан, в которых проживают более 56 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.

Ил-76 оснащен выливными авиационными приборами (ВАП-2) и способен сбросить на очаги пожаров более 42 тонн воды. Он задействован в тушении пожаров в самых сложных районах, где огонь представляет реальную угрозу населенным пунктам. "Основная задача летчиков МЧС - локализовать крупные очаги пожаров и защитить от них населенные пункты", - сообщили в министерстве.

В настоящее время в семи областях Чили (Кокимбо, Вальпараисо, Метрополитана, ОХиггинс, Мауле, Биобио и Араукания) объявлено чрезвычайное положение в связи с природными пожарами. По данным Национального управления по чрезвычайным ситуациям МВД Чили, на территории республики зарегистрированы более 120 очагов лесных пожаров на площади более 350 тыс. га. В результате пожаров погибли 11 человек, пострадали более 150 человек, огнем уничтожен населенный пункт Санта-Ольга, более 6 тысяч человек эвакуированы.

Круглосуточный космический мониторинг лесопожарной обстановки в Чили осуществляет и Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России. "Российские специалисты определяют очаги пожаров, их координаты, проводится моделирование распространения природных пожаров с учетом приближенных населенных пунктов и рельефа местности", - пояснили в МЧС. Космические снимки, модели развития природных пожаров и другая оперативная информация на русском, испанском и английском языках передается оперативной группе МЧС России и Национальному центру координации тушения лесных пожаров при Министерстве сельского хозяйства Чили. "Чилийские коллеги отметили высокую информативность и актуальность данных", - заключили в МЧС.