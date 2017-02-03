В Москве задержана женщина, заказавшая убийство своей матери

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции задержали женщину, нанявшую киллера для убийства своей матери.
Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, в ноябре прошлого года задержанная, "испытывая личные неприязненные отношения к своей 59-летней матери, решила организовать ее убийство".
"Подозреваемая во время неоднократных встреч с киллером, в роли которого выступал сотрудник полиции, передала ему долговую расписку в сумме 300 тыс. рублей, ключи от квартиры, фотографию матери и информацию о ее распорядке дня", - добавила Иванова.
2 февраля так называемая заказчица, получив сообщение о смерти матери, приехала в ее квартиру и там же была задержана.
"Благодаря грамотно спланированным совместным мероприятиям следователей ГСУ СК РФ по Москве и сотрудников столичной полиции заказное убийство было предотвращено", - отметила Иванова.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения.