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Эксперты нашли в книге экс-полпреда в Сахалинской признаки возбуждения ненависти

Происшествия
3 февраля, 12:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
При этом адвокат Виталия Гулия отметил, что согласно выводам экспертизы, в тексте экс-полпред не побуждает к каким-либо действиям в отношении представителей определенной группы лиц
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Психолого-лингвистическая судебная экспертиза подтвердила наличие в книге бывшего представителя президента РФ в Сахалинской области Виталия Гулия, обвиняемого в экстремизме, признаков возбуждения ненависти и вражды в отношении определенной группы лиц. Об этом ТАСС сообщил адвокат Дагир Хасавов.

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"В тексте главы "Евреи во власти" в книге моего подзащитного "Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника" эксперты обнаружили совокупность психологических и лингвистических признаков возбуждения ненависти и вражды в отношении группы лиц, выделяемой по признаку национальной принадлежности", - сказал адвокат, отметив, что экспертиза была проведена в Московском исследовательском центре.

При этом, согласно выводам экспертизы, в тексте не содержится побуждения к совершению каких-либо действий в отношении представителей определенной группы лиц по какому-либо дискриминирующему признаку.

28 января в аэропорту Домодедово Гулий был снят с самолета, летевшего в Кишинев, а затем задержан. Позже следствие предъявило ему обвинение по ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды"). Свою вину он не признает. В отношении экс-чиновника избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего чиновника стала его книга "Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника", а именно глава под названием "Евреи во власти". Тираж книги составил 500 экземпляров, 50 из которых автор подарил друзьям, еще 400 следователи изъяли из издательства "Алгоритм".

В 1991 году Гулий был назначен полномочным представителем президента РФ в Сахалинской области. С 1993 года работал в администрации президента РФ начальником отдела, затем заместителем начальника управления по координации деятельности полномочных представителей президента РФ в регионах.

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