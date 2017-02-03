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У Лувра напали на патрульного солдата

Происшествия
3 февраля, 12:58 дата обновления: 3 февраля, 13:22 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Нападавший был вооружен мачете и выкрикивал лозунги, восхвалявшие Аллаха
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ПАРИЖ, 3 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Взрывотехники не обнаружили взрывчатые вещества в рюкзаках у напавшего сегодня на военный патруль у Лувра. Об этом сообщил префект Парижа Мишель Кадо.

"Неизвестный с двумя рюкзаками попытался сегодня войти в подземный торговый центр "Карузель", расположенный рядом с Лувром. Судя по всему, военный патруль помешал ему и попытался проверить его ручную кладь. Как оказалось, этот человек был вооружен ножом и мачете", - сказал он.

Нападавший выкрикивал лозунги во славу Аллаха, что, подчеркнул префект, позволяет предположить, что он является террористом.

По данным Кадо, один военный получил ранения, и ему сейчас оказывают медицинскую помощь. "В нападавшего выстрелили пять раз, он ранен", - сообщил префект, уточнив, что одна из пуль попала ему в живот.

Префект также рассказал, что в самом Лувре находились 250 человек, их эвакуируют небольшими группами после необходимых проверок.

По данным телеканала BFMTV, в момент инцидента в торговом центре находились около 1 тыс. человек.

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