У Лувра напали на патрульного солдата

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ПАРИЖ, 3 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Взрывотехники не обнаружили взрывчатые вещества в рюкзаках у напавшего сегодня на военный патруль у Лувра. Об этом сообщил префект Парижа Мишель Кадо.
"Неизвестный с двумя рюкзаками попытался сегодня войти в подземный торговый центр "Карузель", расположенный рядом с Лувром. Судя по всему, военный патруль помешал ему и попытался проверить его ручную кладь. Как оказалось, этот человек был вооружен ножом и мачете", - сказал он.
Нападавший выкрикивал лозунги во славу Аллаха, что, подчеркнул префект, позволяет предположить, что он является террористом.
По данным Кадо, один военный получил ранения, и ему сейчас оказывают медицинскую помощь. "В нападавшего выстрелили пять раз, он ранен", - сообщил префект, уточнив, что одна из пуль попала ему в живот.
Префект также рассказал, что в самом Лувре находились 250 человек, их эвакуируют небольшими группами после необходимых проверок.
M.Cadot @prefpolice : les 250 personnes qui étaient dans le musée ont été maintenues à distance dans des parties du #Louvre sécurisées— Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 3 февраля 2017 г.
По данным телеканала BFMTV, в момент инцидента в торговом центре находились около 1 тыс. человек.