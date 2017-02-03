ОНФ просит прокуратуру проверить сведения о возможной утечке личных данных из "Службы 112"

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), руководитель проекта "За права заемщиков" Виктор Климов обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить информацию о возможной утечке персональных данных из "Службы 112" (система вызова экстренных служб по единому номеру 112 - прим. ТАСС). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе движения.
Там пояснили, что в ОНФ поступают жалобы граждан на то, что их личная информация, которую они сообщали по телефону 112, может попадать в коммерческие организации, а "те используют ее для навязывания услуг, в частности автоюристов".
"Дело в том, что сообщения о подобных фактах поступают практически из всех регионов, подобные ситуации повторяются сплошь и рядом, и люди справедливо задаются вопросами, что будет дальше: о вызовах скорой к сердечникам станут оповещать похоронные бюро, продавать данные коллекторам? "Служба 112" организована таким образом, что у нее много начальников, а, как известно, у семи нянек дитя без глазу. Похоже, если всерьез никто не прикрикнет, то все ответственные сотрудники будут закрывать глаза на эту практику и кормиться с продажи служебной информации. Поэтому мы посчитали необходимым обратиться в прокуратуру", - подчеркнул Климов.
В настоящий момент ТАСС не располагает комментариями со стороны представителей "Службы 112".