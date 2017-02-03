Прокурор просит для Навального 5 лет условного заключения

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Прокурор просит для блогера Алексея Навального 5 лет лишения свободы условно по делу о хищении средств компании "Кировлес".

Как заявил представитель гособвинения в ходе прений сторон в Ленинском районном суде Кирова, вина Навального полностью доказана.

Для экс-главы "Вятской лесной компании" Петра Офицерова прокурор попросил наказания в виде 4 лет заключения условно. Также гособвинитель просит назначить каждому подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа. "Считаю что вина Навального в организации хищения и растрате имущества "Кировлеса", и вина Офицерова в пособничестве в совершении этого преступления доказана в судебном процессе в полном объеме", - заявил прокурор.

Исковые требования компании на возмещение ущерба в 16 млн рублей прокурор предложил рассмотреть в порядке гражданского судопроизводства.

18 июля 2013 года Ленинский суд Кирова признал Навального и Офицерова виновными в растрате имущества "Кировлеса". Навальный был приговорен к 5 годам лишения свободы условно, Офицеров - к 4 годам условно. Президиум Верховного суда РФ на основании решения ЕСПЧ 16 ноября 2016 года отменил обвинительный приговор в отношении Навального и Офицерова и направил материалы дела на повторное рассмотрение в суд Кирова в связи с новыми обстоятельствами.

По этому делу также был осужден экс-глава "Кировлеса" Вячеслав Опалев. 24 декабря 2012 года суд приговорил его к 4 годам заключения условно.