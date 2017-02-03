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СМИ: три самолета на юго-западе Китая совершили внеплановую посадку из-за НЛО

Происшествия
3 февраля, 15:12 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев
Появившийся в воздухе объект светился, сообщили очевидцы
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Аэропорта китайского города Мяньян

Аэропорта китайского города Мяньян

© wikipedia.org/Brian Dell

ПЕКИН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Администрация аэропорта китайского города Мяньян (провинция Сычуань) вынуждена была отказать в посадке трем пассажирским самолетам из-за появления в районе аэропорта неопознанного летающего объекта.

Об этом сообщила газета "Синьцзинбао".

Как рассказали журналистам сотрудники служб аэропорта, диспетчеры перенаправили лайнеры на ближайшие аэродромы, поскольку имелись сомнения относительно соблюдения норм безопасности при посадке. Сотрудники проинформировали о случившемся органы правопорядка, представители которых, прибыв в аэропорт, не зафиксировали ничего экстраординарного. По свидетельству очевидцев, появившийся в воздухе объект светился.

"В настоящее время аэропорт работает в нормальном режиме, никакого официального оповещения о приостановке его работы мы не делали. Объект появился в воздухе, в зоне, которую контролирует аэропорт, но не пролетал над взлетно-посадочной полосой", - пояснили в администрации аэропорта.

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