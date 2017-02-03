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Следствие по делу двух обвиняемых в мошенничестве сотрудников ФСБ продлено до 6 апреля

Происшествия
3 февраля, 16:15 дата обновления: 3 февраля, 16:36 UTC+3 МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Также в суде выяснилось, что один из обвиняемых болен, решается вопрос о его переводе из СИЗО в больницу "Матросской тишины"
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Срок следствия по делу обвиняемых в мошенничестве на 5 млн рублей сотрудника УФСБ по Москве и Московской области Карена Краюхина и бывшего сотрудника этого управления Владислава Новикова продлен до 6 апреля. Об этом сообщил следователь в Московском гарнизонном военном суде, где в пятницу рассматривается ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде ареста Новикову.

Накануне суд продлил срок ареста Краюхину до 6 апреля. Новиков и Краюхин обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

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По данным следствия, в результате проведенной в марте 2016 года сотрудниками столичного управления ФМС проверки строительной площадки компании Esta construction было возбуждено административное производство в связи с выявленными нарушениями миграционного законодательства. После этого юрист компании Валериан Кочергин обратился к Новикову и Краюхину, с которыми был в приятельских отношениях, с просьбой перевести административное взыскание с юридического лица на должностное лицо компании. В этом случае сумма наложенного штрафа могла сократиться с 37,6 млн рублей до 100 тыс. рублей.

Как считает следствие, Новиков и Краюхин потребовали за свое содействие 5 млн рублей, при этом никакой возможности освободить компанию от административной ответственности они не имели.

Компания Esta Construction была основана гражданином Турции в 2006 году в Москве и является подрядной организацией, которая специализируется на строительстве объектов социального и бытового значения.

Позиции сторон

В ходе заседания в пятницу следователь мотивировал свое ходатайство тем, что предварительное следствие по уголовному делу не окончено, а обвиняемый может скрыться от суда и следствия, уничтожить вещественные доказательства и оказать давление на свидетелей. "В настоящее время необходимо провести ряд следственных действий для установление всех обстоятельств совершенного обвиняемыми преступления, лиц к нему причастных, а также получить заключение эксперта", - заявил следователь, уточнив, что у следствия существует сложность в длительном проведении судебной фоноскопической экспертизы. Военный прокурор полностью согласился с позицией следователя.

В свою очередь защита не согласилась с доводами следствия и просила изменить меру пресечения Новикову на более мягкую, не связанную с нахождением под стражей. "Согласно постановлению пленума Верховного суда от 19 декабря 2013 года, рекомендуется выпускать обвиняемых, когда под одними и теми же основаниями следствие выходит в суд с ходатайством о продлении меры пресечения", - подчеркнул адвокат Дагир Хасавов.

"Мое задержание было незаконным, а следственные действия показывают, что я не виновен. В том числе, показания Краюхина указывают на это", - сказал Новиков. Кроме того, сегодня в суде стало известно, что Новиков болен и на данный момент решается вопрос о его переводе из СИЗО в больницу "Матросской тишины".

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