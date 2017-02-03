В центре Киева горит склад горюче-смазочных материалов на площади 3 тыс. кв. м

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КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Пожар на складе горюче-смазочных материалов общей площадью три тысячи кв. м возник в центре Киева. Об этом сообщили в пятницу в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"3 февраля в 13:39 (14:39 мск) в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Набережно-Луговой, 8", - говорится в сообщении.
По прибытии к месту происшествия спасателями было установлено, что пожар произошел в отдельно стоящем складском помещении для хранения горюче-смазочных материалов на площади три тысячи кв. м.
В ГСЧС уточнили, что по состоянию на 16:00 мск пожар локализован. Работы по ликвидации пожара продолжаются, задействовано 20 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 89 человек личного состава ГСЧС. Жертв и пострадавших нет.