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Суд арестовал на два месяца обвиняемую в похищении двухлетнего мальчика в Петербурге

Происшествия
3 февраля, 17:15 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3, февраля. /ТАСС
В ходе допроса Наталья Федорова признала себя виновной, однако показания давать отказалась
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца 46-летнюю Наталью Федорову, которую обвиняют в похищении оставленного в коляске двухлетнего ребенка. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 1 апреля", - сказала Лебедева.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу, которое ведет расследование, ранее судимая женщина во время похищения находилась в состоянии алкогольного опьянения. "Федоровой было предъявлено обвинение по ст. 126 УК РФ "Похищение человека". В ходе допроса она признала себя виновной в инкриминируемом ей деянии, однако показания давать отказалась", - отметили в ГСУ.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, подозреваемую полицейские задержали через два часа после похищения, мальчик не пострадал, его вернули родителям. "Когда мать позвонила в полицию, сразу был введен план "Перехват", и на поиски ребенка был ориентирован весь личный состав, женщина был задержана по горячим следам", - сказал представитель ГУ МВД.

Инцидент произошел 2 февраля в пригороде Санкт-Петербурга Петергофе. Подозреваемая похитила мальчика, оставленного в коляске на улице возле школы, куда его мать зашла, чтобы забрать старшего ребенка.

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