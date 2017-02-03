Суд арестовал на два месяца обвиняемую в похищении двухлетнего мальчика в Петербурге

Павлюченко продлит контракт с "Уралом", если будет чувствовать себя на 100% здоровымСпорт 3 февраля, 18:04
Саранск приобрел 50 новых автобусов в рамках подготовки к ЧМ-2018Спорт 3 февраля, 18:02
Представитель Миранчука опроверг информацию о возможном переходе футболиста в "Спартак"Спорт 3 февраля, 17:56
В Белгороде начался прием детей на бесплатное обучение в технопарке "Кванториум"Общество 3 февраля, 17:52
СК подтвердил обнаружение тела пропавшей в конце января Натальи МеламедПроисшествия 3 февраля, 17:48
Минпромторг не согласен с оценкой Лукашенко потерь $15 млрд от членства в ЕврАзЭСЭкономика и бизнес 3 февраля, 17:33
Эксперты объясняют разногласия при передаче культурных объектов РПЦ несовершенством законаОбщество 3 февраля, 17:28
"Урал" продлил контракт с футболистом Романом ЕмельяновымСпорт 3 февраля, 17:25
Вводится новый порядок пребывания россиян в погранзоне с БелоруссиейПолитика 3 февраля, 17:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца 46-летнюю Наталью Федорову, которую обвиняют в похищении оставленного в коляске двухлетнего ребенка. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 1 апреля", - сказала Лебедева.
Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу, которое ведет расследование, ранее судимая женщина во время похищения находилась в состоянии алкогольного опьянения. "Федоровой было предъявлено обвинение по ст. 126 УК РФ "Похищение человека". В ходе допроса она признала себя виновной в инкриминируемом ей деянии, однако показания давать отказалась", - отметили в ГСУ.
Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, подозреваемую полицейские задержали через два часа после похищения, мальчик не пострадал, его вернули родителям. "Когда мать позвонила в полицию, сразу был введен план "Перехват", и на поиски ребенка был ориентирован весь личный состав, женщина был задержана по горячим следам", - сказал представитель ГУ МВД.
Инцидент произошел 2 февраля в пригороде Санкт-Петербурга Петергофе. Подозреваемая похитила мальчика, оставленного в коляске на улице возле школы, куда его мать зашла, чтобы забрать старшего ребенка.