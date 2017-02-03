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ФСИН не согласовала поездку членов СПЧ в колонию в Карелии, где содержался Дадин

Происшествия
3 февраля, 17:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Правозащитники планировали посетить учреждение в рамках выездного заседания с 8 по 10 февраля
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) не согласовала членам Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) поездку с проверкой в колонию в Карелии, где содержался Ильдар Дадин. Об этом сообщается на сайте СПЧ.

Члены СПЧ планировали посетить колонию №7 в рамках выездного заседания в Карелии с 8 по 10 февраля, вместо посещения исправительной колонии совет принял решение о проведении 8 февраля в Петрозаводске специального заседания, посвященного актуальным вопросам соблюдения прав человека в местах принудительного содержания. В ответе ФСИН на имя главы СПЧ Михаила Федотова, опубликованном на сайте, говорится, что "в соответствии со статьей 38 Закона РФ от 21 июля 1993 года номер 5473-1 "Об учреждениях и органах, исполняющих наказания в виде лишения свободы" члены СПЧ не относятся к категории лиц, имеющих право посещать учреждения, исполняющие наказание, и следственные изоляторы для осуществления контроля".

В декабре 2015 года Басманный суд Москвы признал Дадина виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста (6 и 23 августа, 13 сентября, 5 декабря 2014 года). Дадин стал первым осужденным к лишению свободы по статье 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий"). Он был приговорен судом к трем годам лишения свободы, в марте 2016 года приговор смягчили, сократив срок до двух с половиной лет.

Осенью 2016 года СМИ опубликовали письмо Дадина, в котором он заявлял о пытках и издевательствах в колонии в Карелии, где он отбывал наказание. Независимые врачи, обследовавшие осужденного, не нашли у него признаков травм, следователи также сообщили, что не обнаружили подтверждений применения к Дадину физического насилия в колонии. Позднее стало известно, что после проверки Дадин переведен в исправительную колонию в Алтайском крае.

1 декабря 2016 года Следственное управление СК РФ по Карелии также сообщило, что следователи не нашли подтверждений физического насилия в колонии в отношении Дадина.

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