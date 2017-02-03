В ОАЭ выпал снег, ураган повалил кран на главную магистраль Дубая

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Метеорологическая служба ОАЭ объявила штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погоды.
Как сообщило AFP, в этой тропической стране выпал снег, толщина которого местами достигает 10 см, дует ураганной силы ветер скоростью 75-80 км/ч.
В Дубае порывами ветра повален строительный кран, конструкция перегородила главную автомагистраль города.
Из-за случившегося власти отменили четвертый этап проводимой в Дубае международной велогонки.
Снег также покрыл вершину горы Джайс (1911 м над уровнем моря) в эмирате Рас-эль-Хайма. Посмотреть на уникальное явление устремились сотни жителей страны.