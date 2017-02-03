СМИ: у французских солдат украли автоматы, пока те обедали в McDonald's

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ПАРИЖ, 3 февраля. /ТАСС/. Две штурмовых винтовки FAMAS похитили неизвестные у двух французских солдат. Как сообщила газета Le Parisien, злоумышленники вытащили оружие из машины военных, которую те оставили на парковке перед одним из ресторанов McDonald's в коммуне Ла-Верпийер (департамент Изер), в котором солдаты обедали.
Лишь вернувшись к своему транспорту, одно из боковых стекол которого оказалось разбитым, военнослужащие обнаружили пропажу. После этого солдаты тут же обратились в полицию.
По данным следствия, двое мужчин, укравших винтовки, скрылись на угнанном фургоне, который позже нашли в соседней коммуне. Полиция развернула крупномасштабную операцию по поимке злоумышленников, оцепив все ближайшие районы. Помимо множества патрульных автомобилей, в погоню за ними был даже направлен вертолет.
Как отмечают СМИ, "операция завершилась грандиозным провалом": ни преступников, ни оружия полиции так и не удалось найти. В прокуратуре отказались комментировать ход расследования.