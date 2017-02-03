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Адвокаты наркобарона Гусмана пожаловались на жесткие условия в американской тюрьме

Происшествия
3 февраля, 19:55 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
По словам защитников, главарь наркокартеля не может покидать камеру в течение 23-х часов в сутки, а супруге запрещено его навещать
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НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Адвокаты главаря наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка, экстрадированного в январе в США из Мексики, пожаловалась в суде в Нью-Йорке, на слишком жесткие для их подзащитного условия в американской тюрьме. Об этом сообщило агентство Associated Press (АР).

Гусмана содержат в специальном блоке одной из нью-йоркских тюрем. По словам защитников, он в течение 23-х часов в сутки не может покидать камеру. Гражданской супруге Эмме Коронель якобы запрещено навещать его. Кроме того, у главы наркокартеля нет возможности встречаться со своими мексиканскими адвокатами.

Заседание состоялось в суде в нью-йоркском районе Бруклин. На нем присутствовали Гусман и Коронель. Как отмечает АР, судьи отказались рассмотреть вопрос о смягчении условий содержания наркобарона.

В январе Гусман заявил о своей невиновности по всем 17 пунктам обвинения. Ему было отказано в праве выйти под залог до начала процесса. В США Гусману инкриминируется организация оборота наркотиков в особо крупных размерах, легализация миллиардов долларов преступно нажитых доходов, санкционирование убийств и похищений.

В июле 2015 года наркобарон сбежал из тюрьмы максимально строгого режима Альтиплано в мексиканском штате Мехико прямо из своей камеры по полуторакилометровому туннелю, прорытому на глубине 10 метров. Мексиканские морские пехотинцы смогли поймать его 8 января прошлого года в городе Лос-Мочис в мексиканском штате Синалоа.

Отбывать наказание Гусмана вновь отправили в Альтиплано, при этом режим его содержания был ужесточен. Позднее преступника перевезли в тюрьму города Сьюдад-Хуарес в штате Чиуауа. В мае 2016 года власти одобрили выдачу наркобарона в США, однако его адвокатам удалось добиться временной отсрочки. 20 октября прошлого года суд отклонил поданные защитой Гусмана пять прошений против его экстрадиции.

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