Прокуратура Чечни предлагает возбудить дело против блогера-комика Давыдова

Турнир "Русская зима" стартует с участием сильнейших легкоатлетов страныСпорт 4 февраля, 0:15
Александр Емельяненко намерен подписать контракт с клубом "Ахмат"Спорт 3 февраля, 23:44
Игрок: хоккеисты "Сочи" нервничают, поскольку им нужно побеждать в каждой игреСпорт 3 февраля, 23:23
ФК "Тосно" объявил о подписании контракта с защитником ЛогашовымСпорт 3 февраля, 23:18
Решение об участии игроков НХЛ в ОИ-2018 должно быть принято к середине мартаСпорт 3 февраля, 23:16
Голкипер "Спартака" Трушков заявил, что может занести себе в актив текущий сезон КХЛСпорт 3 февраля, 22:54
Главный тренер ХК "Сочи" Буцаев назвал тяжелой победу над "Спартаком"Спорт 3 февраля, 22:47
Карри предпочел отдых участию в конкурсе трехочковых бросков на звездном уик-энде НБАСпорт 3 февраля, 22:37
Ярушкин: вратарь ХК "Спартак" Трушков может сыграть в оставшихся матчах сезонаСпорт 3 февраля, 22:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГРОЗНЫЙ, 3 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Чеченской республики направила в следственные органы материалы проверки в отношении российского видеоблогера Ильи Давыдова, более известного по псевдониму Мэддисон, за шутливый ролик про Коран. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Чечни.
"Прокуратурой республики в ходе мониторинга сети "интернет" выявлена видеозапись "Шутка про Коран", содержащая сценическое выступление Ильи Давыдова, которая получила массовое распространение и вызвала общественный резонанс, - сообщила пресс-служба прокуратуры Чечни. - Согласно психолингвистическому исследованию, в указанном видеоматериале имеются действия и высказывания, направленные на унижение человека и группы лиц по признакам отношения к религии Ислам и Христианство. С учетом изложенного, прокуратурой республики в СУ СК РФ по ЧР направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании Ильи Давыдова".
В прокуратуре Чечни также подготовили заявление в суд о признании двухминутного видеоролика, выложенного в Youtube в апреле 2015 года, экстремистским материалом.