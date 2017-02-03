Прокуратура Чечни предлагает возбудить дело против блогера-комика Давыдова

ГРОЗНЫЙ, 3 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Чеченской республики направила в следственные органы материалы проверки в отношении российского видеоблогера Ильи Давыдова, более известного по псевдониму Мэддисон, за шутливый ролик про Коран. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Чечни.

"Прокуратурой республики в ходе мониторинга сети "интернет" выявлена видеозапись "Шутка про Коран", содержащая сценическое выступление Ильи Давыдова, которая получила массовое распространение и вызвала общественный резонанс, - сообщила пресс-служба прокуратуры Чечни. - Согласно психолингвистическому исследованию, в указанном видеоматериале имеются действия и высказывания, направленные на унижение человека и группы лиц по признакам отношения к религии Ислам и Христианство. С учетом изложенного, прокуратурой республики в СУ СК РФ по ЧР направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании Ильи Давыдова".

В прокуратуре Чечни также подготовили заявление в суд о признании двухминутного видеоролика, выложенного в Youtube в апреле 2015 года, экстремистским материалом.