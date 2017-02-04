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СК проводит проверку в связи с госпитализацией журналиста Кара-Мурзы с отравлением

Происшествия
4 февраля, 0:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
Председатель Фонда Бориса Немцова был госпитализирован утром 2 февраля на скорой помощи в одну из московских больниц
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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет проводит проверку в связи госпитализацией журналиста, председателя Фонда Бориса Немцова и координатора "Открытой России" Владимира Кара-Мурзы - младшего с симптомами отравления.

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"Мне позвонил следователь из Следственного отдела по району Хамовники и выяснял, откуда именно и при каких обстоятельствах был госпитализирован Владимир", - сообщил ТАСС его адвокат Вадим Прохоров.

Он отметил, что около года назад Кара-Мурза - младший уже обращался в СК с заявлением о преступлении по факту первого отравления. Тогда в своем заявлении журналист написал, что считает случившееся с ним преднамеренным отравлением - неудавшейся попыткой убийства.

"За истекший год нам прислали лишь несколько промежуточных ответов, и в минувшем декабре мы подали новое заявление на имя Бастрыкина, чтобы в установленном уголовно- процессуальном порядке было принято некое решение, которое мы в случае несогласия могли бы обжаловать. Но вот Владимир опять лежит в реанимации со сходными симптомами неясной врачам природы и это, по-видимому, сподвигло следователей из отдела по району Хамовники озадачиться происходящими событиями. Ну что ж, пусть проверяют. Мы окажем им максимальное содействие", - резюмировал адвокат.

Владимир Кара-Мурза был госпитализирован утром 2 февраля на скорой помощи в одну из московских больниц. По словам Прохорова, у него наблюдаются те же симптомы, что и в прошлый раз при отравлении. Адвокат уточнил, что медикам пока не ясны причины наступившего критического состояния Кара-Мурзы. В настоящее время он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

27 мая 2015 года Владимир Кара-Мурза - младший поступил в московскую городскую клиническую больницу №1 имени Пирогова. 28 мая его перевели в другое отделение реанимации Пироговской больницы, врачи поставили ему диагноз "отравление", также у него была обнаружена острая почечная недостаточность. В июле 2015 года для дальнейшего лечения он выехал за границу, а вернувшись в декабре в Россию, подал заявление в СК РФ о покушении на его жизнь.

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