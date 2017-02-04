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СМИ: капитан и матрос затонувшего в Малайзии судна обвиняются в халатности

Происшествия
4 февраля, 5:17 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев
28-летний капитан и 38-летний член экипажа, имена которых не называются, были спасены первыми
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СИНГАПУР, 4 февраля. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Капитан и матрос затонувшего у восточного побережья Малайзии туристического судна обвиняются в халатности, повлекшей за собой смерть людей. Формальное объявление об этом будет сделано в течение дня судом низшей инстанции города Кота-Кинабалу (административный центр штата Сабах), сообщает издание Star.

28-летний капитан и 38-летний член экипажа, имена которых не называются, были спасены первыми. Они объяснили, что направились в сторону берега за помощью, оставив пассажиров на месте крушения. Впоследствии участникам поисковой операции удалось обнаружить 25 человек, трое скончались. До сих пор пять пассажиров и один матрос числятся пропавшими без вести.

Полиция также арестовала владельца компании, которая осуществляла прогулочный рейс. Представители перевозчика обратились за помощью спустя лишь 12 часов после исчезновения катамарана.

28 января пассажирское судно отправилось из города Кота- Кинабалу на островной курорт Менгалум, однако затонуло в пути. На борту находились 28 туристов из Китая и три члена экипажа.

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