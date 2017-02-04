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СК снял обвинения с начальника отдела полиции в Иркутске по делу о "Боярышнике"

Происшествия
4 февраля, 6:53 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 4, февраля. /ТАСС
Денис Черемисин также восстановлен в должности
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ИРКУТСК, 4 февраля. /ТАСС/. Следственные органы сняли обвинение в халатности с начальника отдела полиции Иркутского УМВД Дениса Черемисина по делу о массовом отравлении концентратом "Боярышник", сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

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© ГУ МВД России
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"Пятый следственный отдел ГСУ СК РФ, возбудивший ранее в отношении Черемисина уголовное дело о халатности, снял с него обвинение. Черемисин также восстановлен в должности", - сказал собеседник агентства.

Начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции номер 4 УМВД России по Иркутску был задержан в середине января, а затем по решению суда освобожден из-под стражи. Однако Ленинский районный суд Иркутска тогда же принял решение о временном отстранении Черемисина от должности.

Ранее следствие настаивало на том, что в период с 28 января по 31 декабря 2016 года Черемисин не организовал надлежащим образом работу участковых уполномоченных полиции на административных участках, обслуживаемых отделом полиции.

В результате в одном из торговых павильонов была реализована спиртосодержащая жидкость для принятия ванн "Боярышник", в которой содержались вещества, опасные для жизни и здоровья человека, в том числе метанол.

По уголовному делу о массовом отравлении в Иркутске предъявлено обвинение 22 лицам, в отношении 8 человек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 9 - в виде домашнего ареста, 5 - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данным Минздрава Иркутской области, в декабре 2016 года 123 человека пострадали от отравления метиловым спиртом, содержавшемся в "Боярышнике", из них скончались 76 человек.

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Отравление лосьоном "Боярышник" в Иркутске
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