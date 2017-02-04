В Португалии арестованы два самых разыскиваемых в Аргентине преступника

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 февраля. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Аргентинские преступники Родольфо Хосе Лорманн и Хосе Орасио Майдана, находившиеся в розыске с 2003 года, были арестованы в португальском городе Авейру. Об этом сообщило министерство безопасности южноамериканской республики.

"Мы задержали Родольфо Хосе Лорманна по прозвищу Русский и Хосе Орасио Майдану, находившихся в бегах 14 лет. Оба обвиняются в похищении Кристина Шерера в 2003 году в провинции Корриентес, а также других похищениях и преступлениях", - говорится в сообщении. Как подчеркнула министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич, преступники "входили в список самых разыскиваемых беглецов".

По данным ведомства, Лорманн и Майдана скрывались в Португалии по поддельным документам на имя болгарина и гватемальца. Федеральная полиция Аргентины смогла найти преступников благодаря сотрудничеству с Интерполом и правоохранительными органами Германии, Бразилии и Португалии.

По данным телеканала Todo Noticias, беглецы были арестованы во время попытки вооруженного грабежа.

Похищение 21-летнего Шерера вызвало в 2003 году большой резонанс в аргентинском обществе. Несмотря на то что его семья заплатила преступникам выкуп в 275 тыс. долларов, судьба молодого человека остается неизвестной до сих пор. Впоследствии пять членов похитившей студента банды, главарями которой были Лорманн и Майдана, были пойманы и приговорены к тюремным срокам от 11 до 25 лет.

Задержанные в Португалии преступники также подозреваются в похищении и убийстве еще нескольких человек в Парагвае. Жертвой их банды, в частности, могла стать дочь экс-президента Парагвая Рауля Кубаса Грау Сесилия Кубас, пропавшая в сентябре 2004 года и найденная мертвой спустя полгода.