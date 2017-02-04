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Во Франции из-за урагана более 250 тысяч домов остались без электричества

Происшествия
4 февраля, 10:35 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
В ряде регионов объявлен высший уровень опасности, на юго-западе страны ветер достигает 130-150 км/час
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ПАРИЖ, 4 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Ураган, проходящий второй день подряд над территорией Франции, лишил в субботу электричества более 250 тыс. жилищ в департаментах Шаранта, Приморская Шаранта и Жиронда (юго-запад страны). Об этом сообщил оператор электросетей Enedis.

Основной удар стихии пришелся в пятницу по расположенному на западе страны департаменту Финистер. В субботу же сильный ветер, скорость которого достигает 130-150 км/час, дует через центральную и юго-западную часть страны. Он сопровождаются мощными ливнями. В этих регионах объявлен высший уровень опасности, чего во Франции не делалось с 2010 года.

Население о непогоде было предупреждено заранее. Власти целого ряда городов центральной части запретили любые мероприятия на улицах и площадях, перекрыты некоторые дороги. Населению рекомендовано не покидать домов.

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