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В Вене задержаны 22 выходца из Чечни

Происшествия
4 февраля, 15:06 дата обновления: 4 февраля, 15:22 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев
Полиция изъяла у задержанных автомат, пистолет и большое количество боеприпасов
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ВЕНА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Австрийская полиция произвела в пятницу вечером массовое задержание в одном из районов Вены. Об этом сообщило в субботу агентство APA.

По данным полиции, задержаны 22 выходца из Чечни. У них изъяты автомат, пистолет и большое количество боеприпасов.

Обстоятельства ареста не сообщаются.

Как отмечается, сообщение о крупном сборище людей в районе Флоридсдорф поступило в правоохранительные органы от местных жителей. Подозреваемые сообщили, что "просто гуляют", речь также была о праздновании свадьбы. В снегу были найдены пистолет и автомат. На место сразу же было вызвано спецподразделение по борьбе с терроризмом "Вега".

"Все 22 человека были задержаны на месте", - отметили в полиции. Полиция обыскала несколько автомобилей подозреваемых. Начато расследование, в настоящее время ведется допрос всех задержанных.

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