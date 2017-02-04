УФА, 4 февраля. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате столкновения микроавтобуса с поездом под Уфой. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы МВД по Башкирии Максим Родионов.

"ДТП произошло сегодня в 17:30 мск в районе населенного пункта Нагаево около Уфы. Микроавтобус, в котором находились водитель и двое пассажиров, пересекал железнодорожный переезд перед приближавшимся поездом. В результате столкновения пострадали два пассажира, им оказывается помощь. Водитель, по предварительным данным, не пострадал", - сообщил Родионов.

По факту ДТП проводится проверка.