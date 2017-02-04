Самолет МЧС РФ будет помогать Чили в тушении пожаров до полной стабилизации обстановки

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Самолет МЧС России Ил-76 будет помогать Чили в борьбе с лесными пожарами до тех пор, пока обстановка полностью не стабилизируется. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России. Ил-76 прибыл в Чили по просьбе чилийской стороны 30 января.

"Российские авиационные технологии в очередной раз доказали эффективность в борьбе с огненной стихией. Самолет МЧС будет принимать участие в тушении пожаров в Чили до тех пор, пока обстановка кардинально не улучшится и не будут ликвидированы все очаги возгорания", - сказал представитель МЧС.

4 февраля Ил-76 сбросил на горящие леса 42 тонны воды, ликвидировав природный пожар в труднодоступной местности района Талами. "Всего с 30 января летчики МЧС совершили 15 вылетов на тушение пожаров, произвели 28 сбросов воды общей массой 630 тонн. В результате от огня были спасены шесть населенных пунктов - Портосуэло, Навидад, Консепсьон, Сан Хавьер, Сан Хуан и Талами, в которых проживают более 56 тысяч человек", - уточнили в МЧС.

Ил-76 активно используют в районах, где складывается наиболее сложная обстановка и существует реальная угроза перехода огня на жилые поселки.

"Работа российских специалистов в Чили осложняется гористой местностью и большим перепадом высот", - сообщили в министерстве. В МЧС также отметили, что летчики МЧС России имеют огромный опыт борьбы с природными пожарами в сложных условиях как на территории России, так и за рубежом.