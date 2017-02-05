Около 18 тыс. человек остались без света на западе Канады из-за снегопада

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ОТТАВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Почти 18 тыс. потребителей энергии остались без энергоснабжения в канадской провинции Британская Колумбия из-за сильного снегопада. Об этом в субботу сообщил телеканал CBC.
По данным энергосетевой компании BC Hydro, больше всего пострадали жители острова Ванкувер и южной материковой части региона, где расположен крупнейший мегаполис Британской Колумбии - Ванкувер. О сроках восстановления поврежденных участков линий электропередачи в этих районах страны информации не поступало.
Непогода также существенно повлияла на дорожную ситуацию в южных городах провинции - сообщается о сбоях в работе общественного транспорта и резком росте числа дорожно-транспортных происшествий.
По данным Национального метеобюро, в этой части Канады выпало более 10 см снега.