Около 18 тыс. человек остались без света на западе Канады из-за снегопада

ОТТАВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Почти 18 тыс. потребителей энергии остались без энергоснабжения в канадской провинции Британская Колумбия из-за сильного снегопада. Об этом в субботу сообщил телеканал CBC.

По данным энергосетевой компании BC Hydro, больше всего пострадали жители острова Ванкувер и южной материковой части региона, где расположен крупнейший мегаполис Британской Колумбии - Ванкувер. О сроках восстановления поврежденных участков линий электропередачи в этих районах страны информации не поступало.

Непогода также существенно повлияла на дорожную ситуацию в южных городах провинции - сообщается о сбоях в работе общественного транспорта и резком росте числа дорожно-транспортных происшествий.

По данным Национального метеобюро, в этой части Канады выпало более 10 см снега.