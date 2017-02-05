Работа Керченской переправы приостановлена из-за тумана

Гендиректор: объем финансирования "Динамо" не нарушает принципов финансового fair playСпорт 5 февраля, 9:12
Скрынник: аналог КХЛ в хоккее с мячом создать невозможноСпорт 5 февраля, 9:01
Тренер "Сан-Антонио" Попович установил рекорд НБА по количеству побед с одним клубомСпорт 5 февраля, 8:04
Гильдия режиссеров США объявила лауреатов своей престижной премииКультура 5 февраля, 7:20
"Сент-Луис" уступил "Питтсбургу" в матче регулярного чемпионата НХЛСпорт 5 февраля, 6:56
Две передачи Кучерова помогли "Тампе" победить "Анахайм" в матче НХЛСпорт 5 февраля, 6:32
Три шайбы Нюландера помогли "Торонто" обыграть "Бостон" в матче НХЛСпорт 5 февраля, 6:15
Bloomberg: ЕС может в марте продлить действие санкций против РФ на полгодаМеждународная панорама 5 февраля, 5:49
Fox: Трамп не знает, сложатся ли у него отношения с ПутинымМеждународная панорама 5 февраля, 5:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОДАР, 5 февраля. /ТАСС/. Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за тумана, сообщили в воскресенье в ГУ МЧС по Крыму.
"5 февраля работа Керченской паромной переправы временно приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями (туман)", - говорится в сообщении.
Переправа между портами "Кавказ" и "Крым" используется для пассажирских и грузовых перевозок через Керченский пролив.