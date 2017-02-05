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Работа Керченской переправы приостановлена из-за тумана

Происшествия
5 февраля, 8:50 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 5, февраля. /ТАСС
Об этом сообщили в ГУ МЧС по Крыму
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КРАСНОДАР, 5 февраля. /ТАСС/. Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за тумана, сообщили в воскресенье в ГУ МЧС по Крыму.

"5 февраля работа Керченской паромной переправы временно приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями (туман)", - говорится в сообщении.

Переправа между портами "Кавказ" и "Крым" используется для пассажирских и грузовых перевозок через Керченский пролив.

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