В Пакистане 14 человек погибли в результате схода лавины

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ИСЛАМАБАД, 5 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Евкин/. По меньшей мере 14 человек, в том числе шесть детей и шесть женщин, погибли в воскресенье в округе Читрал пакистанской северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва в результате схода снежной лавины. Об этом сообщает на своем сайте газета Dawn.
По имеющейся информации, лавина накрыла одну из деревень, расположенных в горном районе Шер Шал. В результате 25 домов были погребены под толщей снега, еще пять полностью разрушены. Девять человек, извлеченные живыми из-под завалов, госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Несколькими часами позже в том же округе еще одна лавина накрыла полицейский блокпост в районе Арунду вблизи пакистано-афганской границы, травмы получили семь стражей порядка.