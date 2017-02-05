Лидер "Шалтая-Болтая" не заключал сделку со следствием и признал вину

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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Предполагаемый лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев, обвиняемый в незаконном доступе к компьютерной информации, не заключал сделку со следствием, но признал предъявленное ему обвинение. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Руслан Коблев.
"Мой подзащитный лишь признал предъявленное ему обвинение по части 3 статьи 272 УК РФ", - сказал адвокат.
Также он отметил, что дело его подзащитного не связано с делом арестованных по обвинению в госизмене сотрудников ФСБ.
Адвокат рассказал, что пока мера пресечения Аникеева в виде ареста обжалована не была, но в будущем защита планирует добиваться изменения её на залог или подписку о невыезде. "Максимальный срок содержания под стражей по данной статье не превышает шести месяцев. В апреле дело должны направить в суд", - сказал он.
Под арестом находятся также двое предполагаемых сообщников Аникеева, Александр Филинов и Константин Тепляков.
Хакеры группы "Шалтай-Болтай" публиковали украденную переписку высокопоставленных российских чиновников. Изначально их уголовное дело в СМИ связали с расследованием дела сотрудников ФСБ и менеджера "Лаборатории Касперского", обвиняемых в госизмене. Однако позже адвокат одного из фигурантов дела о госизмене Иван Павлов опроверг данную информацию, заявив, что участники дела "Шалтай-Болтай" не связаны с расследованием в отношении его подзащитного и других фигурантов.